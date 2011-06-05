Верстка PSD макета (приватно для MrWolf)

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки190 просмотров
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Верстка PSD макета сайта.

Кроссбраузерность, семантика и соответствие стандартам обязательно.

13 лет назад
SergeusKir
Сергей 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
MrWolf
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
79 отзывов(-1)
13 лет назад
$40
2 дня
Александр выполнил задание с учетом всех моих пожеланий и требований к верстке. Даже раньше оговоренного срока. Качество верстки просто отменное, все кроссбраузерно. Код чистый, валидный. Очень доволен работой. Если вам нужна качественная верстка по разумной цене, Александр первый к кому стоит обращаться!
Сотрудничеством очень доволен. Понятное задание, своевременная оплата - все, что нужно для плодотворной работы. Буду рад новым заказам от Вас.
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