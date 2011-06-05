Верстка PSD макета (приватно для MrWolf)

Александр выполнил задание с учетом всех моих пожеланий и требований к верстке. Даже раньше оговоренного срока. Качество верстки просто отменное, все кроссбраузерно. Код чистый, валидный. Очень доволен работой. Если вам нужна качественная верстка по разумной цене, Александр первый к кому стоит обращаться!