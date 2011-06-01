Переверстка IFrame app на django для ВКонтакте

Необходимо сверстать и запрограммировать сайт (интернет-магазин без корзины, т.е. просто каталог товаров). Какая будет использоваться cms - обсуждается. Все подробности изложены в ТЗ (в приложении), внимательно прочитайте ТЗ и "взвесьте" свои силы - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Посмотреть что уже есть внимательно -- где что уезжает/неудобно/некрасиво.
2. Переверстать/переоформить с возможно минимальным изменением структуры.
Всего порядка 5-10 страниц-шаблонов django каталожного типа (с отображаемыми списками объектов).
Ссылка на документацию шаблонов для django https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/templates/builtins/
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