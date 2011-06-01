Переверстка IFrame app на django для ВКонтакте

$100
HTML-версткаЗакрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Посмотреть что уже есть внимательно -- где что уезжает/неудобно/некрасиво.

2. Переверстать/переоформить с возможно минимальным изменением структуры.

Всего порядка 5-10 страниц-шаблонов django каталожного типа (с отображаемыми списками объектов).

Ссылка на документацию шаблонов для django https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/templates/builtins/

Django
13 лет назад
dremovd
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка + программирование сайта

    $250

    Необходимо сверстать и запрограммировать сайт (интернет-магазин без корзины, т.е. просто каталог товаров). Какая будет использоваться cms - обсуждается. Все подробности изложены в ТЗ (в приложении), внимательно прочитайте ТЗ и "взвесьте" свои силы - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка

    Переверстать в xhtml существующий сайт http://dns-skydesign.net/ там только один шаблон для всех страниц взять все с сайта и переверстать в xhtml, псд нет давно.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать страницу

    Требуется верстальщик сверстать главную страницу. Сверстать нужно до завтра. Верстка блочная, кроссбраузерная.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML-верстка

    Здравствуйте, товарищи! Необходимо сделать верстку 4х страниц. Фикс ширина, без яваскрипта. Пожалуйста, пишите средние цены и сроки. С подходящими кандидатами свежемся для уточнения конечной стоимости и сроков исполнения. Критерии отбора: 1) Средняя цена верстки 4х страниц 2) Отзывы по верстке.

    HTML
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести исправления

    $5

    Выбираете стиль astyle http://mail.flabs.kz:8880/SmartDocWebKMG/Provider?type=outline&amp;subtype=view&amp;id=sz логин bakytzhanarysta пароль 123 http://mail.flabs.kz:8880/SmartDocWebKMG/Provider?type=document&amp;id=workdocprj&amp;key=1&amp;page=1 поправить косяки на этой страницы и всех других

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна грамотная верстка страницы сайта

    Требования обычные: - все стили в css - использовать div - кроссбраузерность (с минимальной поддержкой IE6) - utf-8, doctype По макету дополнительно: - ширина фиксированная - сверху слайдер (4 одинаковых по структуре баннера, как в примере) ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка 2-х одинаковых сайтов на html

    $50

    Требования (по html) звучат следующим образом: Нужны на сайте: таблицы стилей для всех страниц, фреймы, внутристраничные ссылки, таблицы, количество страниц больше 5. В автономном режиме функциональность сайта должна быть сохранена полностью. Один сайт от другого отличается ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка шаблона для WordPress

    Не спешно ищется исполнитель для создания шаблона WordPress. К работе можно приступать прямо сейчас, но проверить работу смогу только 16 июня. Изменения в дизайне возможны, если возникут сложности. Установленные плагины : FLV Embed, Metrika, NextGEN Gallery, qTranslate, ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переверстать дизайн

    Необходимо достаточно срочно переверстать макет сайта из табличной верстки в блочную. В верстке имеется яваскрипт выпадающее меню - его также необходимо перенести. Макет фиксированной ширины по центру. Подвал должен быть прижат.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно качественно сверстать

    $50

    Нужен хороший верстальщик на проект, возможно долгое сотрудничество. Есть интернет-магазин нужно качественно его сверстать чтобы он тянулся, под любые разрешения экрана, псд есть. ТЗ нет, но могу описать своими словами. Пишите кого заинтересовало.

    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад