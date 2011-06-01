HTML-верстка

HTML-версткаЗакрыт21 заявка306 просмотров
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Здравствуйте, товарищи!

Необходимо сделать верстку 4х страниц.

Фикс ширина, без яваскрипта.

Пожалуйста, пишите средние цены и сроки.

С подходящими кандидатами свежемся для уточнения конечной стоимости и сроков исполнения.

Критерии отбора:

1) Средняя цена верстки 4х страниц

2) Отзывы по верстке.

HTML
13 лет назад
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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