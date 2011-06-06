Сверстать страницу

Нужен хороший верстальщик на проект, возможно долгое сотрудничество. Есть интернет-магазин нужно качественно его сверстать чтобы он тянулся, под любые разрешения экрана, псд есть. ТЗ нет, но могу описать своими словами. Пишите кого заинтересовало.