Сверстать страницу

Здравствуйте, товарищи! Необходимо сделать верстку 4х страниц. Фикс ширина, без яваскрипта. Пожалуйста, пишите средние цены и сроки. С подходящими кандидатами свежемся для уточнения конечной стоимости и сроков исполнения. Критерии отбора: 1) Средняя цена верстки 4х страниц 2) Отзывы по верстке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик сверстать главную страницу.
Сверстать нужно до завтра.
Верстка блочная, кроссбраузерная.
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