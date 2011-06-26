Доработка верстки под IE

HTML-версткаЗавершен7 заявок248 просмотров
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Есть готовый проект, но едет верстка в IE (версии 7, 8, 9)

Требуется грамотный специалист, который сможет разобраться в чужом коде, и оптимизировать верстку в указанных версиях браузера.

Срочно!

Готовы прилично заплатить при условии, что работа будет сделана сегодня.

12 лет назад
ybyby
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
32 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Masterix
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Александр отлично справился с поставленной задачей! Спасибо!
Ох этот IE! =) Всем жизнь портит! Будут еще проблемы - пишите!
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