Сделать HTML-верстку двух страниц

HTML-версткаЗакрыт16 заявок327 просмотров
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Сделать верстку двух страниц.

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макет в прикрепленном файле

HTML
13 лет назад
dtar
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад