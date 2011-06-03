Сделать HTML-верстку двух страниц

Нужно сверстать сайт на джумлу. Дизайн в приложении. Верстка должна быть качественная =) По стоимости и срокам пишите. Оплата яндекс до 800 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать верстку двух страниц.
Указывайте уровень цены и сроки, нужно сейчас заняться
макет в прикрепленном файле
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