Салон Свадебных платьев

$25
HTML-версткаЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Необходима верстка для сайта:

В верстке желательно:

CSS в отдельном файле.

Верстка Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE6+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome)

SEO напрвленная (текст - как можно ближе к хедеру, заголовоки на страницах Н1 и Н2 - обязательны)

По макету:

При наведении курсора на строку меню - жемчужина становится красной.

Меню должно быть текстовым, при наведении мышки - тень исчезает (CSS)

Рамки - CSS

ссылка на псд: http://narod.ru/disk/14878610001/%D0%96%D0%95%D0%9C%D0%A7%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%90.rar.html

13 лет назад
centralus
Алексей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$25
2 дня