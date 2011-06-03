Салон Свадебных платьев

Привет! Нужно сверстать шаблон для dle. Сделать это нужно хорошо, т.е. ищется опытный специалист. Посмотрите прикрепленный файл - это главная страница. По срокам - чем раньше тем лучше, сразу указывайте сроки. Если цена не устраивает и вы считаете, ...
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Необходима верстка для сайта:
В верстке желательно:
CSS в отдельном файле.
Верстка Валидная, блочная (div), кроссбраузерная (IE6+, FF3+, Opera 9+, Safari 3+, GChrome)
SEO напрвленная (текст - как можно ближе к хедеру, заголовоки на страницах Н1 и Н2 - обязательны)
По макету:
При наведении курсора на строку меню - жемчужина становится красной.
Меню должно быть текстовым, при наведении мышки - тень исчезает (CSS)
Рамки - CSS
ссылка на псд: http://narod.ru/disk/14878610001/%D0%96%D0%95%D0%9C%D0%A7%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%90.rar.html
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