Несложную страничку сверстать за сегодня

HTML-версткаЗавершен3 заявки147 просмотров
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Нужно кроссбараузерно сверстать 1 страничку в html (в аттаче). div/css. Без скриптов и даже ссылок. PSD дам.

Фон шапки и подвала тянется по ширине экрана. Остальное - фикс. По разметке - комменты видны на самом джипеге.

Стоимость пишите, кто готов взяться.

13 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
erikv
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
С работой справился в срок (задание было срочное), ценник дал вменяемый. Рекомендую.
Человек в польне адекватны. чоткое ТЗ. общительный культурный человек моментальная оплата даже могу сказать мгновенная.. очень легко работать с таким человеком каторый ведет себя по дружески. отлично понимает в деле.. одним словом пунктуальный человек
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