Несложную страничку сверстать за сегодня

Нужно кроссбараузерно сверстать 1 страничку в html (в аттаче). div/css. Без скриптов и даже ссылок. PSD дам.

Фон шапки и подвала тянется по ширине экрана. Остальное - фикс. По разметке - комменты видны на самом джипеге.

Стоимость пишите, кто готов взяться.