Срочно сверстать 1 страницу из AI

$50
HTML-версткаЗавершен5 заявок160 просмотров
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Сайт - одна страница. Нарисован в AI. Нужно перевести в html. Исходник по адресу - http://svetsky.com/tmp/siteDG.ai

13 лет назад
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
1 день
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Доволен совместным сотрудничеством, с оплатой проблем не было. Спасибо!