Сверстать сайтик

Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать..

Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5.

Первая страница готова, с ней можно работать.

На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится дополнительный блок с фотками.

Следующим проектом из шаблонов будут еще страница гаджета, корзина, чекаут и сервис.