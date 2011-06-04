Срочно требуется сверстать страницы с формами

Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать.. Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5. Первая страница готова, с ней можно работать. На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится ...