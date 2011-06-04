Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать.. Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5. Первая страница готова, с ней можно работать. На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется сверстать страницы с формами
примеры страниц:
http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196602.jpg
http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/195138.png
http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196615.jpg
и т.д.
обязательно указывайте ссылки своих работ верстки
за каждую страницу плачу 5 wmz
страниц будет много, они все однотипные
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Посадить дизайн на бесплатный движок и/или собственный. Ваши цены, сроки, предложения...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
http://www.zimnitskiy.com/ Тут сейчас стоит заглушка. Так же имеется движок .NET Forge CMS Community версия ( http://www.bitrix.net/ ) К cms прилогается вся документация, руководства и описания для разработчиков. Есть psd-макеты всех страниц сайта, их около 10 штук. (в приложении примеры ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Создается интернет магазин, на основе Joomla и компонента коммерции Tienda. Нужно выполнить небольшое задание. Есть сайт с кривым и не красивым шаблоном вывода категорий http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=products&filter_category=64:-apple&Itemid= нужно его исправить на шаблон который выводить категории по производителям. тоесть: http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=manufacturers&layout=products&filter_manufacturer=2&task=products Дам доступ к ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать рип (копию) дизайна сайта intimshop точка ру и натянуть его на SimplaCMS, включая юзабилити и внутренние страницы. Оставьте icq и ценуHTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/ Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками Бюджет до 20 usd Оплата по факту PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по JoomlaHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Всем привет! Проект не срочный, потому как заказчик не купил еще домен и хостинг, и до конца не придумал имя своему "кораблю" Но макет готов и хотелось бы знать цену верстки и натяжки на движок. Поставленные задачи: -Возможность редактирования ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Привести в порядок каталог на сайте http://hss.gid-media.by/?page_id=4 в частности, сделать чтобы, описание, цены, названия и тд выводились во все товарах одинаково. Сайт работает на wp, установлен WP e-Commerce.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть блог на вордпрессе, установлен плагин для галлереи, проблема в том, что при скроле посты с галлереей наезжают поверх навигации ( плашка фиксированая и весь контент скролится под ней ) нужно пофиксить этот вопрос. посмотреть можно ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Требуется сверстать 4 страницы. Желательно иметь навыки по работе с чистым js-скриптомHTML-верстка13 заявокЗакрыт13 лет назад