SimplaCMS. Скопировать дизайн

HTML-версткаЗакрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать рип (копию) дизайна сайта intimshop точка ру и натянуть его на SimplaCMS, включая юзабилити и внутренние страницы. Оставьте icq и цену

13 лет назад
advertdesign
Алексей 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сверстать сайтик

    Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать.. Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5. Первая страница готова, с ней можно работать. На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно отверстать необычное меню для Joomla1.5

    $20

    Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/ Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками Бюджет до 20 usd Оплата по факту PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по Joomla

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт - каталог

    Всем привет! Проект не срочный, потому как заказчик не купил еще домен и хостинг, и до конца не придумал имя своему "кораблю" Но макет готов и хотелось бы знать цену верстки и натяжки на движок. Поставленные задачи: -Возможность редактирования ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проблема с версткой вордпресс

    Есть блог на вордпрессе, установлен плагин для галлереи, проблема в том, что при скроле посты с галлереей наезжают поверх навигации ( плашка фиксированая и весь контент скролится под ней ) нужно пофиксить этот вопрос. посмотреть можно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Русификация шаблона джумлы

    $20

    Приветствую коллеги. Дело такое. Есть буржуйский шаблон джумлы 1.5. Надо его докрутить немного, чтобы была возможность использовать заголовки в кириллице, и разобраться вообще что тут и как...где лежат какие материалы... Заголовки на латинице отображаются, на кириллице ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сверстать легкий сайт

    $30

    Доброго дня, необходимо сверстать несложный сайт, желательно за сегодня. нужна только верстка нтмл и цсс. Заинтересовавшимся вышлю макет.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несложную страничку сверстать за сегодня

    Нужно кроссбараузерно сверстать 1 страничку в html (в аттаче). div/css. Без скриптов и даже ссылок. PSD дам. Фон шапки и подвала тянется по ширине экрана. Остальное - фикс. По разметке - комменты видны на самом ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад