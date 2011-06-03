Поправить каталог на сайте. Wordpress и e-Commerce

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Привести в порядок каталог на сайте http://hss.gid-media.by/?page_id=4

в частности, сделать чтобы, описание, цены, названия и тд выводились во все товарах одинаково.

Сайт работает на wp, установлен WP e-Commerce.

WordPress
13 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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