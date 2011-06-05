Нужно отверстать необычное меню для Joomla1.5

Кто знаком с shopify.com ?? под неё надо сверстать.. Тут http://clip2net.com/s/Yz18 PDF без компрессий, JPG и исходник в InDesign CS4/CS5. Первая страница готова, с ней можно работать. На второй будут правки в блоке с видео и, возможно, появится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/
Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками
Бюджет до 20 usd
Оплата по факту
PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по Joomla
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