Нужно отверстать необычное меню для Joomla1.5

Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/

Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками

Бюджет до 20 usd

Оплата по факту

PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по Joomla