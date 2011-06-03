Верстка + интеграция в .NET Forge CMS

http://www.zimnitskiy.com/

Тут сейчас стоит заглушка.

Так же имеется движок .NET Forge CMS Community версия ( http://www.bitrix.net/ )

К cms прилогается вся документация, руководства и описания для разработчиков.

Есть psd-макеты всех страниц сайта, их около 10 штук. (в приложении примеры страниц)

Все нужно сверстать и интегрировать в систему управления контентом.

В этой цмс, это будет называться "создание решения".

Выбирать исполнителя буду по портфолио и по цене.

Заявки оставляйте тут или отправляйте предложения на [email protected]