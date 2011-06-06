Вёрстка темы для Wordpress

Требуется собрать сайт о компьютерных играх. Макет показывает только структуру сайта, в ТЗ возможно пару пунктов не написано. Надо создать в короткий срок, не более недели. Прошу добавляться тех фрилансеров, которые согласны на все условия Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать несложную тему для Wordpress.
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
Я вам предоставлю два файла, template.html (24,7кб) и style.css (11,5кб), а от вас потребуется выполнить две задачи: 1. Сделать валидным по стандартам HTML 5 код этих файлов. Максимально возможно вынести данные в style.css. Убрать лишнее в ...Завершен13 лет назад
Необходима качественная верстка 2-х страниц. Быстро и качественно.Закрыт13 лет назад
- $5
Срочно требуется сверстать страницы с формами примеры страниц: http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196602.jpg http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/195138.png http://www.weblancer.net/files/projects/2767/276725/works/196615.jpg и т.д. обязательно указывайте ссылки своих работ верстки за каждую страницу плачу 5 wmz страниц будет много, они все однотипныеHTML-верстка2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $50
Посадить дизайн на бесплатный движок и/или собственный. Ваши цены, сроки, предложения...HTML-верстка20 заявокЗакрыт13 лет назад
http://www.zimnitskiy.com/ Тут сейчас стоит заглушка. Так же имеется движок .NET Forge CMS Community версия ( http://www.bitrix.net/ ) К cms прилогается вся документация, руководства и описания для разработчиков. Есть psd-макеты всех страниц сайта, их около 10 штук. (в приложении примеры ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Создается интернет магазин, на основе Joomla и компонента коммерции Tienda. Нужно выполнить небольшое задание. Есть сайт с кривым и не красивым шаблоном вывода категорий http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=products&filter_category=64:-apple&Itemid= нужно его исправить на шаблон который выводить категории по производителям. тоесть: http://china-mobiles.in.ua/index.php?option=com_tienda&view=manufacturers&layout=products&filter_manufacturer=2&task=products Дам доступ к ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать рип (копию) дизайна сайта intimshop точка ру и натянуть его на SimplaCMS, включая юзабилити и внутренние страницы. Оставьте icq и ценуHTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/ Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками Бюджет до 20 usd Оплата по факту PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по JoomlaЗавершен13 лет назад
Всем привет! Проект не срочный, потому как заказчик не купил еще домен и хостинг, и до конца не придумал имя своему "кораблю" Но макет готов и хотелось бы знать цену верстки и натяжки на движок. Поставленные задачи: -Возможность редактирования ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт13 лет назад