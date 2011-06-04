Сайт о компьютерных играх DLE (макет+ТЗ имеется)

$100
HTML-версткаЗакрыт9 заявок233 просмотра
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Требуется собрать сайт о компьютерных играх. Макет показывает только структуру сайта, в ТЗ возможно пару пунктов не написано. Надо создать в короткий срок, не более недели.

Прошу добавляться тех фрилансеров, которые согласны на все условия

Оплата проходит поэтапно через WebMoney:

1) 40% проделанной работы

2) отправка 40% от общей суммы

3) показ готового проекта

4) отправка 40% от суммы

5) замечания заказчика, которые следует устранить

6) отправка остальных 20%

7) Спасибо за проделанную работу. Меня все устроило

13 лет назад
fenix17
Олег 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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