Вёрстка интернет магазина для Ильдара

Макета нет, суть вот в чем есть шаблон уже готовый переделанный http://demo.gavick.com/joomla15/jul2009/ Нужно вот такое меню организовать http://klimat-industry.ru/ выпадающее с картинками Бюджет до 20 usd Оплата по факту PS сделать нужно за один день, нужен хороший верстальщик-программист по Joomla