Верстка макетов под DLE 9.3

HTML-версткаЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Требуется профессиональный верстальщик макетов под DLE. Вся информация указана в проекте ниже.

Прошу Вас указать стоимость и примерные сроки верстки данного макета (главной и внутренних).

Кратко: макет портальный, фиксированный по размерам. Верстка требуется под ДЛЕ 9.3., верстка на дивах, кроссбраузерность желательно также в IE6.

Жду Ваших цен и примерных сроков.

P.S. Вся информация в ТЗ, там же ссылка на все макеты. Также мне очень важно, чтобы исполнитель постоянно показывал, что у него получилось, то есть сделал макет галвной - покажите, сделал внутреннюю, покажите.

С уважением.

13 лет назад
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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