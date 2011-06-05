Верстка макетов под DLE 9.3

Нужен верстальщик, способный сохранить дизайн в мелочах: от грамотных знаков препинания до интерлиньяжа. — нужна минимальная кроссбраузерность (под страый IE затачивать смысла нет) Срок от 3-х дней до недели максимум.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессиональный верстальщик макетов под DLE. Вся информация указана в проекте ниже.
Прошу Вас указать стоимость и примерные сроки верстки данного макета (главной и внутренних).
Кратко: макет портальный, фиксированный по размерам. Верстка требуется под ДЛЕ 9.3., верстка на дивах, кроссбраузерность желательно также в IE6.
Жду Ваших цен и примерных сроков.
P.S. Вся информация в ТЗ, там же ссылка на все макеты. Также мне очень важно, чтобы исполнитель постоянно показывал, что у него получилось, то есть сделал макет галвной - покажите, сделал внутреннюю, покажите.
С уважением.
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