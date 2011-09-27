Верстка для ShopScript по готовым макетам

Работали с Екатериной над проектом по созданию интернет-магазина. Требовалось внести модификации к движку Webasyst Shop-Script и «натянуть» дизайн. Наш проект успешно завершен. С одной стороны очень хочется порекомендовать ее, как профессионала, с другой стороны, сейчас порекомендую, а потом жди в очереди, так как такие исполнители — редкость! Катерина очень инициативна, исполнительна и приятна в общении! Из минусов: отсутствие должной меркантильности, но это дело наживное ;) Катя, спасибо за отличную работу!