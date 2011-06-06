Доделать html верстку (joomla)

Есть сайт prioritet-stroi(.)ru Стоит на Drupal 6. Нужно на него натянуть дизайн. Оплата по СБС или показываете на своем сервере после оплаты передаете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим сайт для небольшого интернет магазина (больше каталога нежели магазина),
Что есть:
Дизайн,
Частично переделанный шаблон,
joomla 1.6
Что необходимо:
Доприкрутить дизайн к сайту:
a)необходимо довести до ума (в плане дизайна) модуль отображения последней новости
б)прикрутить галерею (или интернет магазин типа virtuemart)
б.1)галерея - слайдер вида (http://demo.themexpert.com/extensions/free-extensions/xpertscroller) с картинками в несколько рядов, по клику выплывающее окно типа lightbox с информацией
в)сделать разметку для нескольких страниц:
в.1)на главной отображается только картинка, пара модулей последних новостей
в.2)на странице faq картинка перестает быть видна, отображается только одна статья
в.3)на странице архив новостей только list news
Все что есть находится на joomla 1.6, если будет проблема можно поставить и на 1.5.
Оставляйте заявку с указанием хотя бы ориентировочной цены, основываясь на том, что описано выше, далее понравившимся кандидатам будет высланы скриншоты с тем, что должно быть и то, что есть для уточнения конечной цены.
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