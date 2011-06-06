Кроссбраузерно переверстать сайт

HTML-версткаЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Сайт без CMS на HTML/XHTML, c небольшими вставками PHP, использует jQuery.

2 шаблона дизайна + 10 страниц контента на обычно HTML (в большинстве случаев разметка простейшая - попреносы строк, списки).

Сайт нормально работает в нормальных браузерах (Chrome, Fx, Опера, IE9), но всё ужасно слетает в IE6, IE7, IE8.

Требуется

- обеспечить в IE6-9 нормальный внешний вид сайта. Без анимации jquery можно обойтись. Собственно, никакого сложного функционала нет, просто статичный HTML, на 1 странице табы.

- почистить CSS от лишних стилей и мусора.

- переверстать страницы с контентом для совместимости с XHTML, т.е. заменить
на
и т.д.

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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