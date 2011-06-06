Кроссбраузерно переверстать сайт

Требуется сверстать шаблон из макета ( в приложении). Макет делался под свой сайт, но немного другой тематики и на другой cms. Оформление и стиль надо оставить такие же.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт без CMS на HTML/XHTML, c небольшими вставками PHP, использует jQuery.
2 шаблона дизайна + 10 страниц контента на обычно HTML (в большинстве случаев разметка простейшая - попреносы строк, списки).
Сайт нормально работает в нормальных браузерах (Chrome, Fx, Опера, IE9), но всё ужасно слетает в IE6, IE7, IE8.
Требуется
- обеспечить в IE6-9 нормальный внешний вид сайта. Без анимации jquery можно обойтись. Собственно, никакого сложного функционала нет, просто статичный HTML, на 1 странице табы.
- почистить CSS от лишних стилей и мусора.
- переверстать страницы с контентом для совместимости с XHTML, т.е. заменить
на
и т.д.
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