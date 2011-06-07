Переделка двух страниц сайта

$20
HTML-версткаЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Нужно переделать две страницы на Joomla, изменить расположение окон, создать для них подстраницы.

13 лет назад
agg7
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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