Необходимо на сайте сделать меньше футер, добавить вывод в нужном месте контента K2, другие мелкие правки. Имя сайта в личку. Подробности по скайпу. Нужно срочно, выберу из первых предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка сайта.
На основе шаблона Joomla.
Шаблон есть. Дизайн сайта есть (дизайн можно доработать)
Дизайн делался под шаблон.
Оплата по факту.
Срок исполнения 5-7 дней.
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