Придумать расположение блоков и отверстать

$10
HTML-версткаЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Придумать расположение блоков и отверстать только центральную часть (контент)

Только 1 страницу.

Перед версткой примерно объяснить или лучше показать, как будут выглядеть страница.

13 лет назад
SeroK
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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