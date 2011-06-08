Информационный сайт об играх

Верстка сайта. На основе шаблона Joomla. Шаблон есть. Дизайн сайта есть (дизайн можно доработать) Дизайн делался под шаблон. Оплата по факту. Срок исполнения 5-7 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательно уметь верстать!!! Сайт игровой тематики. Набросанный макет имеется ( надо "отполировать" ).
Прошу добавляться тех фрилансеров, которые согласны на все условия
Оплата проходит поэтапно через WebMoney:
1) 40% проделанной работы
2) отправка 40% от общей суммы
3) показ готового проекта
4) отправка 40% от суммы
5) замечания заказчика, которые следует устранить
6) отправка остальных 20%
7) Спасибо за проделанную работу. Меня все устроило
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