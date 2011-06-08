Информационный сайт об играх

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязательно уметь верстать!!! Сайт игровой тематики. Набросанный макет имеется ( надо "отполировать" ).

Прошу добавляться тех фрилансеров, которые согласны на все условия

Оплата проходит поэтапно через WebMoney:

1) 40% проделанной работы

2) отправка 40% от общей суммы

3) показ готового проекта

4) отправка 40% от суммы

5) замечания заказчика, которые следует устранить

6) отправка остальных 20%

7) Спасибо за проделанную работу. Меня все устроило

13 лет назад
fenix17
Олег 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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