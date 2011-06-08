Сверстать шаблон для вертумарта (Джумла)

Верстка сайта. На основе шаблона Joomla. Шаблон есть. Дизайн сайта есть (дизайн можно доработать) Дизайн делался под шаблон. Оплата по факту. Срок исполнения 5-7 дней.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.weblancer.net/users/nikerina/portfolio/643155.html#item - вот макет.(возможно ещебудут внесены изменения.)
Нужно сверстать шаблон для джумлы 1,5. + вертумарт меню и карточка товара.
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нужна верстка макета, ТЗ внутри: lifestudio.ru/afg.ru/ Предложения с !ценами и !сроками направляйте на [email protected] Ссылка на аккаунт с отзывами: http://www.free-lance.ru/users/SelestahotelHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать шаблон по готовому макету для DLE 9.2 Сроки: 5 дней Пишите ценыHTML-верстка9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Придумать расположение блоков и отверстать только центральную часть (контент) Только 1 страницу. Перед версткой примерно объяснить или лучше показать, как будут выглядеть страница.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется сверстать под джумлу 2 страницы и поставить на сайт метрику... пишите сроки и цену... одна из страниц, верстка есть но некорректно работает http://www.graddi.ru/bruschatka/ а вторая это карта проезда ее нужно верстать полностью...Завершен13 лет назад
Верстка и установка шаблона на джумлу. Подробности кандидатам.HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Нужно: 1. Установить vbulletin на хостинг 2. Настроить любой минималистический скин 3. Продумать антиспам 4. Установить статистику от яндекс метрики и гугла Срок 1 день. Только знатокам. Жду предложнийЗакрыт13 лет назад
Нужна верстка со всем требованиями от ие7+ За работу брались уже 4 человека и все пропали. Ищу ответственного и быстрого! Срок завтра к 6 часам (по Москве) без опозданий. Примеры страниц в приложении. Подробности при переписке. Кто готов работать, пишите. Цена ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
Движок самописный. 1) Нужно поправить верстку (выровнять границы сайта). 2) Сделать шрифт на всем сайте одинаковым. 3) Прописать ссылочные фразы на главной внизу.Закрыт13 лет назад
Кто сейчас возьмется сверстать макет? В архиве макет и задание на верстку. Исполнители только с Украины. Оплата на карту банка. Заявки без цен и сроков не рассматриваются.Завершен13 лет назад