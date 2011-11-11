Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Всю нужную информацию сразу предоставил и хорошо объяснил все требования
$35
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Грамотный и понимающий заказчик, оплата сразу после сдачи проекта, рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Docker
Спасибо Оксане! Сделала работу быстро и грамотно
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Только положительные эмоции. Заплатил сверх указанной мной суммы, что очень приятно
$15
10 баллов
14 лет назад
С Оксаной работали в первый раз. Подходом и качеством доволен. Советую как спокойного и адекватного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, только положительные впечатления. Рекомендую!
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8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга