ks_rew

Оксана Мязина ks_rew

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Bерстка сайтов HTML, CSS, JS

Отзывы заказчиков

bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта стоматологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Skavr
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Верстка с готового PSD-макета с его доработками
Спасибо за работу.
Приятно было сотрудничать. Всю нужную информацию сразу предоставил и хорошо объяснил все требования
Ответный отзыв
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)
$35
10 баллов
11 лет назад
Сверстать сайт
к
Грамотный и понимающий заказчик, оплата сразу после сдачи проекта, рекомендую!
Ответный отзыв
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Заменить генератор шрифтов CUFON на альтернативный
Docker
Спасибо Оксане! Сделала работу быстро и грамотно
Замечательный заказчик. Только положительные эмоции. Заплатил сверх указанной мной суммы, что очень приятно
Ответный отзыв
svfedorof
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта (главная+внутреняя)
С Оксаной работали в первый раз. Подходом и качеством доволен. Советую как спокойного и адекватного исполнителя.
Отличный заказчик, только положительные впечатления. Рекомендую!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
8 отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга