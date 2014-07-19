Здравствуйте. Необходим скрипт формы заявки (~12 полей) и экспорт данных с нее (есть API принимающей стороны). Нужен человек, желательно, который уже делал подобное, тогда у вас есть готовые наработки и вы быстро справитесь, нужно разве что будет ...