Skavr

Дмитрий Skavr

 
38 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Доделать проект : Форма заявки + передача по API

    Проект сделан частично. Необходимо с сайта передавать заявки по API. Документацию прилагаю, обязательные параметры там отмечены галочкой, их 9. (8 пользователь заполняет и 1 передаем сами) Больше не нужно. Также необходимо сверстать саму форму заявки (должна быть ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Форма заявки на сайт + экспорт заявок (PHP, JS)

    Здравствуйте. Необходим скрипт формы заявки (~12 полей) и экспорт данных с нее (есть API принимающей стороны). Нужен человек, желательно, который уже делал подобное, тогда у вас есть готовые наработки и вы быстро справитесь, нужно разве что будет ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Польский язык (написание текстов)

    Нужен человек, который может писать тексты на польском на различную тематику. Необходимо хорошее знание языка. Пожалуйста, если здесь такие есть, оставляйте свои ценовые предложения, попробуем сработаться. Хорошего дня!

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт небольшого агентства недвижимости (верстка готова)

    Только для разработчиков. Посредники и агентства не интересуют. Необходим сайт для небольшого агентства недвижимости. Дизай и верстка уже готовы. Предпочтительно делать на YII или MODx. Подробное техническое задание прикрепляю. Оплата поэтапно, сначала резерв небольшой суммы на вебмани как гарантия ...

    MODX
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка с готового PSD-макета с его доработками

    Обратите внимание, нужно не просто верстать, но и "подогнать" макет под требования. Пожалуйста, прочитайте внимательно задание. Есть готовый дизайн, купленный на ThemeForest, его необходимо "подогнать" под сайт. - Немного поменять цветовую гамму (в целом, она совпадает с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • OpenCart: залить на хостинг и установить шаблон

    Легкая задача. Есть хостинг, нужно установить двиг OpenCart и залить туда купленный на одном из сервисов шаблон. Если будут там какие-то баги - подправить. Понятное дело, настроить ЧПУ и подобные мелочи сходу, если еще что-то есть. Отправляю всю ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить ошибку в скрипте (php, jscript)

    Есть форма заявки (отправка в 7 полей из сайта на e-mail). Там HTML + PHP + JScript. Раньше работала, но внесли мелкие изменения (добавили 2 поля) и перестала. Нужно разобраться, в чем проблема и пофиксить. Сам ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать готовый дизайн

    Имеется дизайн в 3 страницы сайта-агенства. Есть PSD. Необходимо внести корректировки: 1) поменять лого вверху и внизу, возможно, некоторые мелкие элементы, по сложности как менять лого. 2) Сделать страницу (информационную), просто удалив лишние слои и сделать старинцу-категорию для новостей. Прошу ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт небольшого агентства недвижимости в регионе

    Здравствуйте. Необходим сайт агентства недвижимости. Лучше всего, чтобы он был реазилован на каком-то фреймворке или CMS ModX. Никаких Joomla и подобного не хотелось бы видеть, думаю, понимаете почему. ВАЖНО: Готовый дизайн и верстка уже есть, нужно только ...

    JoomlaMODX
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переверстать готовый сайт

    Просто взять отсюда ( http://www.slotsjackpotcasino.com/promotions.php ), используя графические элементы переверстать (сделать верстку с нуля, она должна полностью отличаться от имеющейся). Всего нужно 2 страницы: - Главная (будет НЕ такая как сейчас, а похожа на внутряк). - Внутренняя (Как ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта с выгрузкой объектов из сервиса

    Имеется сайт агентства недвижимости на Joomla, работающий с внешней базой, которая уже подгружается на сайт непосредственно через скрипт. Необходимо внести корректировки в работу сайта. Предварительно что нужно: 1) ЧПУ для страниц сортировки в каталогах объектов (в фале сайт.txt ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать сайт на MODx Evolution

    Дизайн и верстка готовы. Он базово на движок натянут, разбито на чанки, установлен плагин imageresizer для картинок объектов. Осталось доработать функционал, чтобы сайт функционировал (по-сути большая часто работы осталась по "натяжке" на ЦМС еще). Из основного: - Внедрить Ditto ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Форма заявки с экспортом, доработка. (PHP, JS)

    Необходима форма в 5-8 полей для подачи заявки с сайта. В дальнейшем заявка с данными будет передана с помощью xml на сервер. Сам скрипт отправки заявки ГОТОВ, нужна лишь форма для этой заявки и необходимо связать ...

    PHPДизайн сайтаCSSMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Joomla: после переноса сайта не заливаются фото

    В галлерею перестали заливаться фото после переноса сайта на Joomla с одного хостинга на другой. При попытке залить файл пишет "Перенос файла во временную директорию не удался". Галерея какая-то стандартная (в админке у нее названия нет), ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Bitrix + знание верстки

    Необходимо доработать сайт на Bitrix (создать на нем каталог с объектами, самих объектов не много). Сайт давно готов и функционирует, дизайна для каталога объектов и страниц четкого нет, здесь вам свобода действий, можете верстать как удобней, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки на сайт (PHP)

    ТЗ по сайту во вложенном файле. Пожалуйста, если возможно - указывайте порядок цен и сроки. Оплата - 100% предоплата через Вебмани с кодом протекции до завершения.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта (3 страницы) HTML, CSS, JS

    Необходима грамотная кросбраузерная верстка. Макет psd предоставляю, сам дизайн НЕ сложный. На сайте будет слайдер на главной странице (необходимо понимание JS). От вас жду ЦЕНУ и ПРИМЕРЫ работ. Все момент прошу уточнять. Оплата: предоплата 100% Вебмани с кодом протекции до ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта (желательно минимализм)

    $250

    Только для людей с опытом и портфолио. К-во страниц: 3 (главная, категория, страница объекта) Задача упрощается тем, что его нужно сделать по примеру другого проекта, а не придумывать что-то свое. Также готова схематическая структура, Здесь предлагать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
wendel
Иван 
30 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Форма заявки на сайт + экспорт заявок (PHP, JS)
Все в лучшем виде.
Сделал, но потом куда-то пропал навечно с сайта и скрипт так и не был доработан (
Ответный отзыв
ks_rew
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка с готового PSD-макета с его доработками
Приятно было сотрудничать. Всю нужную информацию сразу предоставил и хорошо объяснил все требования
Спасибо за работу.
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artem_silver
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
OpenCart: залить на хостинг и установить шаблон
Спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую!
Спасибо за работу! Возникни некоторые трудности по вине хостера, но они были решены, все сделано как и обещано.
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jmod
44 годаМолдова
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-2)
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить ошибку в скрипте (php, jscript)
Было приятно работать, моментальная оплата.
Спасибо!
Ответный отзыв
kaj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Доработать готовый дизайн
Очень приятно работать! Оперативное обсуждение и моментальная оплата. Спасибо за проект
Спасибо за работу. Все сделано качественно и очень быстро.
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