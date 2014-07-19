Проект сделан частично. Необходимо с сайта передавать заявки по API. Документацию прилагаю, обязательные параметры там отмечены галочкой, их 9. (8 пользователь заполняет и 1 передаем сами) Больше не нужно. Также необходимо сверстать саму форму заявки (должна быть ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Необходим скрипт формы заявки (~12 полей) и экспорт данных с нее (есть API принимающей стороны). Нужен человек, желательно, который уже делал подобное, тогда у вас есть готовые наработки и вы быстро справитесь, нужно разве что будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, который может писать тексты на польском на различную тематику. Необходимо хорошее знание языка. Пожалуйста, если здесь такие есть, оставляйте свои ценовые предложения, попробуем сработаться. Хорошего дня!Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Только для разработчиков. Посредники и агентства не интересуют. Необходим сайт для небольшого агентства недвижимости. Дизай и верстка уже готовы. Предпочтительно делать на YII или MODx. Подробное техническое задание прикрепляю. Оплата поэтапно, сначала резерв небольшой суммы на вебмани как гарантия ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Обратите внимание, нужно не просто верстать, но и "подогнать" макет под требования. Пожалуйста, прочитайте внимательно задание. Есть готовый дизайн, купленный на ThemeForest, его необходимо "подогнать" под сайт. - Немного поменять цветовую гамму (в целом, она совпадает с ...Завершен9 лет назад
Легкая задача. Есть хостинг, нужно установить двиг OpenCart и залить туда купленный на одном из сервисов шаблон. Если будут там какие-то баги - подправить. Понятное дело, настроить ЧПУ и подобные мелочи сходу, если еще что-то есть. Отправляю всю ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть форма заявки (отправка в 7 полей из сайта на e-mail). Там HTML + PHP + JScript. Раньше работала, но внесли мелкие изменения (добавили 2 поля) и перестала. Нужно разобраться, в чем проблема и пофиксить. Сам ...Завершен9 лет назад
allrouletteodds.comЗавершен9 лет назад
Имеется дизайн в 3 страницы сайта-агенства. Есть PSD. Необходимо внести корректировки: 1) поменять лого вверху и внизу, возможно, некоторые мелкие элементы, по сложности как менять лого. 2) Сделать страницу (информационную), просто удалив лишние слои и сделать старинцу-категорию для новостей. Прошу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходим сайт агентства недвижимости. Лучше всего, чтобы он был реазилован на каком-то фреймворке или CMS ModX. Никаких Joomla и подобного не хотелось бы видеть, думаю, понимаете почему. ВАЖНО: Готовый дизайн и верстка уже есть, нужно только ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Просто взять отсюда ( http://www.slotsjackpotcasino.com/promotions.php ), используя графические элементы переверстать (сделать верстку с нуля, она должна полностью отличаться от имеющейся). Всего нужно 2 страницы: - Главная (будет НЕ такая как сейчас, а похожа на внутряк). - Внутренняя (Как ...Завершен10 лет назад
Имеется сайт агентства недвижимости на Joomla, работающий с внешней базой, которая уже подгружается на сайт непосредственно через скрипт. Необходимо внести корректировки в работу сайта. Предварительно что нужно: 1) ЧПУ для страниц сортировки в каталогах объектов (в фале сайт.txt ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайн и верстка готовы. Он базово на движок натянут, разбито на чанки, установлен плагин imageresizer для картинок объектов. Осталось доработать функционал, чтобы сайт функционировал (по-сути большая часто работы осталась по "натяжке" на ЦМС еще). Из основного: - Внедрить Ditto ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходима форма в 5-8 полей для подачи заявки с сайта. В дальнейшем заявка с данными будет передана с помощью xml на сервер. Сам скрипт отправки заявки ГОТОВ, нужна лишь форма для этой заявки и необходимо связать ...Завершен10 лет назад
В галлерею перестали заливаться фото после переноса сайта на Joomla с одного хостинга на другой. При попытке залить файл пишет "Перенос файла во временную директорию не удался". Галерея какая-то стандартная (в админке у нее названия нет), ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Двиг - простой самопис, ТЗ во вложении. Жду оценки ориентировочной для принятия решения. Заранее благодарен.Завершен10 лет назад
Необходимо доработать сайт на Bitrix (создать на нем каталог с объектами, самих объектов не много). Сайт давно готов и функционирует, дизайна для каталога объектов и страниц четкого нет, здесь вам свобода действий, можете верстать как удобней, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
ТЗ по сайту во вложенном файле. Пожалуйста, если возможно - указывайте порядок цен и сроки. Оплата - 100% предоплата через Вебмани с кодом протекции до завершения.Завершен10 лет назад
Необходима грамотная кросбраузерная верстка. Макет psd предоставляю, сам дизайн НЕ сложный. На сайте будет слайдер на главной странице (необходимо понимание JS). От вас жду ЦЕНУ и ПРИМЕРЫ работ. Все момент прошу уточнять. Оплата: предоплата 100% Вебмани с кодом протекции до ...Завершен10 лет назад
- $250
Только для людей с опытом и портфолио. К-во страниц: 3 (главная, категория, страница объекта) Задача упрощается тем, что его нужно сделать по примеру другого проекта, а не придумывать что-то свое. Также готова схематическая структура, Здесь предлагать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад