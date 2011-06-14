Поправить верстку в цмс MODX

HTML-версткаЗавершен4 заявки93 просмотра
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Нужно поправить верстку в данной цмс, под разные браузеры плюс косяки с выводом картинок и другие мелочи. Отв Вас цена и сроки, желательно сделать сразу, тк работы там немного

MODX
13 лет назад
NewFuture
Россия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
renex
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за быстро выполненную задачу, продолжаем работу
Хороший заказчик. Рекомендую.
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