Заверстать сайт

Нужен хороший верстальщик.

Работать можем двумя вариантами

1 Плачу 15$ за правки и доработку главной и каталога (доработка того, что уже есть) и далее страницу товаров и все остальные по 15$

2 Просто сделайте с нуля, плачу за каждую страницу по 15$

Страниц будет много, завтра нужно что бы вы постарались сделать к вечеру страницу каталога и страницу товара, главную можно позже

Если цена не устраивает, можете сказать свою но в рамках разумного, цена для меня важна

то, что уже есть http://miacolombina.ru.mastertest.ru/