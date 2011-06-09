Верстка нескольких макетов

Нужно поправить верстку в данной цмс, под разные браузеры плюс косяки с выводом картинок и другие мелочи. Отв Вас цена и сроки, желательно сделать сразу, тк работы там немного
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Необходимо сверстать 2 макета
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