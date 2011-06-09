Верстка

$50
HTML-версткаЗакрыт6 заявок275 просмотров
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Задача:

Сверстать 2 внутренние страницы сайта

Срочно!

Важный критерий:

Профессионализм, работа со сложной версткой

Очень хорошее портфолио верстки!

Писать на skype uplab_avtaikina

13 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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