Верстка сайта из psd исходника

$100
HTML-версткаЗакрыт12 заявок163 просмотра
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Добрый день.

Требуется сверстать сайт (в html+css) из готового psd файла.

От исполнителя требуются прямые руки для дальнейше адаптации своей верстки с одним самописным движком (при возможности)

Верстка сайта
13 лет назад
yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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