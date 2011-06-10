Нужно сверстать сайт под СMS

Добрый день, уважаемы фрилансеры!

Нужно сверстать готовый шаблон в псд под любую СMS - кроме самописных! 5 станичек сайта! + подключить несколько скриптов и флеш галерею!

Цена будет одним с главных факторов при выборе исполнителя.

Но это совсем не значит что нужно работать за еду. :)

Наличие отзывов - не есть главным критерием! С людьми которые менее полу года на сайте и без отзывов - работаю без предоплаты.

С Вас приемлемая цена и отличное качество работы!

С меня соевременная оплата и заказы!

Оставляйте заявки обьязательно с указанием цены. Иначе - в игнор!

С уважением, Евгений!