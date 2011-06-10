Нужно сверстать сайт под СMS

Есть PSD сайта, нужно сделать так, чтобы в зависимости от количества контента, фон динамически расширялся. Сроки горят, просто ужасно! Кидаем предложения в (сроки, сумма). PSD высылаю по требованию сразу Проблема решена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемы фрилансеры!
Нужно сверстать готовый шаблон в псд под любую СMS - кроме самописных! 5 станичек сайта! + подключить несколько скриптов и флеш галерею!
Цена будет одним с главных факторов при выборе исполнителя.
Но это совсем не значит что нужно работать за еду. :)
Наличие отзывов - не есть главным критерием! С людьми которые менее полу года на сайте и без отзывов - работаю без предоплаты.
С Вас приемлемая цена и отличное качество работы!
С меня соевременная оплата и заказы!
Оставляйте заявки обьязательно с указанием цены. Иначе - в игнор!
С уважением, Евгений!
- Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется psd макет шапки и превью, шрифты и файл гифанимации который нужно вставить в интернет-магазин http://muraviha.ru/Завершен13 лет назад
- $10
Нужно сверстать простую форму с тремя горизонтальными вкладками. Переключение вкладок сделать на jQuery (должно работать с версией 1.3.2) В форме отображаются изображения со схемами проезда, по одному изображению на каждую вкладку. Высота и ширина всех вкладок фиксированная, ширина ...Завершен13 лет назад
Нужно сверстать сайт. Обязательно кроссбраузерно. Желательно валидно. Макет по ссылке buggy-motor.ru/moshovercraft.rarЗавершен12 лет назад
- $20
Присылайте примеры работ. Оплата по факту или СБР.HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Есть готовый (сверстанный) и рабочий шаблон dle заточенный под версию 7.3 Хочу обновить версию DLE до актуальной версии 9.3 но связи с изменениями в структуре шаблона и тд.мой шаблон некорректно отображается, по этому требуется , ...Завершен13 лет назад
Необходимо к завтрашнему дню выполнить вёрстку макета. Часть вёрстки имеется, так что будет на что ориентироваться. Озвучивайте цену исходя из сроков. До 14:00 по Москве должна быть выполнена работа. Кроссбраузерность ie6+, opera, mozilla, chrome. Валидность ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется сверстать сайт (в html+css) из готового psd файла. От исполнителя требуются прямые руки для дальнейше адаптации своей верстки с одним самописным движком (при возможности)HTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Нужно сверстать сайт на joomla для детского фотографа страницы: 1) главная 2) портфолио (с 4 подразделами) 3) услуги, цены 4) новости 5) отзывы 6) контакты модули и компоненты: k2 отзывами/комментариями галерея в портфолио sigplus Image Gallery Plus xmap joomsef psd макеты есть jpg макетов прикрепилHTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно на СЕГОДНЯ отверстать фрагмент сайта в приложении (звездочки по одной не нужно верстать)... + Доп. задание: предложить варианты для галереи фотографии под эту же страничку.Завершен13 лет назад