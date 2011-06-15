Верстка макета.

$10
HTML-версткаЗавершен10 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть макет необходима его сверстать. без адаптирования под кмс.

бюджет ограничен 10 вмз, понимаю что мало - но увы... больше не могу.

диз "резина" нужно хорошо под все браузеры

стучите кто возьмется 626 371 193

с уважением юрии

13 лет назад
julio22
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
larianum
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$2
1 день
Человек отлично разбирается в своем деле, приятен в общении и главное быстро отвечает по аське - что важно при корректировке и диалоге. свою работу выполнил на отлично, работой доволен. спасибо исполнителю ... буду обращаться
Отличный заказчик. Формулировка заданий четкая и последовательная. Приятен в общении. Постоплата заказа без нареканий. Рекоммендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Перевод из pdf в html

    Есть примерно 800 страниц pdf документа с картинками, таблицами, списками. Нужно переводить их в html. Картинки делает дизайнер, т.е. вам по сути достается перевод текста (копипаст, не перепечатка с картинки). Из опыта верстки 60 страниц, используется только ...

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна и установка на Joomla

    $50

    Здравствуйте. Есть готовый дизайн (файл psd) задача - сверстать его и установить на джумлу (1.5) Сроки: завтра всё должно быть готово (12.06). Можно вечером. Единственный минус: файл шаблона весит 500 Мб (что там столько весит - сам не ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сверстать сайт под СMS

    $100

    Добрый день, уважаемы фрилансеры! Нужно сверстать готовый шаблон в псд под любую СMS - кроме самописных! 5 станичек сайта! + подключить несколько скриптов и флеш галерею! Цена будет одним с главных факторов при выборе исполнителя. Но это ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона из PSD. Срочно (только фон)

    Есть PSD сайта, нужно сделать так, чтобы в зависимости от количества контента, фон динамически расширялся. Сроки горят, просто ужасно! Кидаем предложения в (сроки, сумма). PSD высылаю по требованию сразу Проблема решена

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Три вкладки на jQuery

    $10

    Нужно сверстать простую форму с тремя горизонтальными вкладками. Переключение вкладок сделать на jQuery (должно работать с версией 1.3.2) В форме отображаются изображения со схемами проезда, по одному изображению на каждую вкладку. Высота и ширина всех вкладок фиксированная, ширина ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужно сверстать сайт. Обязательно кроссбраузерно. Желательно валидно. Макет по ссылке buggy-motor.ru/moshovercraft.rar

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона под новую версию DLE

    Добрый день! Есть готовый (сверстанный) и рабочий шаблон dle заточенный под версию 7.3 Хочу обновить версию DLE до актуальной версии 9.3 но связи с изменениями в структуре шаблона и тд.мой шаблон некорректно отображается, по этому требуется , ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка макета

    Необходимо к завтрашнему дню выполнить вёрстку макета. Часть вёрстки имеется, так что будет на что ориентироваться. Озвучивайте цену исходя из сроков. До 14:00 по Москве должна быть выполнена работа. Кроссбраузерность ie6+, opera, mozilla, chrome. Валидность ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад