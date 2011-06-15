Верстка макета.

Есть примерно 800 страниц pdf документа с картинками, таблицами, списками. Нужно переводить их в html. Картинки делает дизайнер, т.е. вам по сути достается перевод текста (копипаст, не перепечатка с картинки). Из опыта верстки 60 страниц, используется только ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть макет необходима его сверстать. без адаптирования под кмс.
бюджет ограничен 10 вмз, понимаю что мало - но увы... больше не могу.
диз "резина" нужно хорошо под все браузеры
стучите кто возьмется 626 371 193
с уважением юрии
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