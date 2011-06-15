Верстка макета.

Есть макет необходима его сверстать. без адаптирования под кмс.

бюджет ограничен 10 вмз, понимаю что мало - но увы... больше не могу.

диз "резина" нужно хорошо под все браузеры

стучите кто возьмется 626 371 193

с уважением юрии