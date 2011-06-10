Перевод из pdf в html

Есть примерно 800 страниц pdf документа с картинками, таблицами, списками. Нужно переводить их в html.

Картинки делает дизайнер, т.е. вам по сути достается перевод текста (копипаст, не перепечатка с картинки).

Из опыта верстки 60 страниц, используется только 7 групп тегов: p, blockquote, ul-ol-li, table-tr-td, h1-h2-h3, strong, img. Ничего сверхъестественного.

Плачу по 20 рублей за каждую сверстанную pdf страницу (если управимся в срок, то будут премиальные). Оплата wmr. Гарантии - персональный аттестат, BL96.

Подробности в аське 53359676 или в ПМ.

P.S. Прошу писать только тех, кто может уже сейчас приступить к работе.