Перевод из pdf в html

HTML-версткаЗакрыт12 заявок400 просмотров
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Есть примерно 800 страниц pdf документа с картинками, таблицами, списками. Нужно переводить их в html.

Картинки делает дизайнер, т.е. вам по сути достается перевод текста (копипаст, не перепечатка с картинки).

Из опыта верстки 60 страниц, используется только 7 групп тегов: p, blockquote, ul-ol-li, table-tr-td, h1-h2-h3, strong, img. Ничего сверхъестественного.

Плачу по 20 рублей за каждую сверстанную pdf страницу (если управимся в срок, то будут премиальные). Оплата wmr. Гарантии - персональный аттестат, BL96.

Подробности в аське 53359676 или в ПМ.

P.S. Прошу писать только тех, кто может уже сейчас приступить к работе.

HTML
13 лет назад
Kirus
39 летРоссия
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hebrehebr
Андрей 
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faust1987
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