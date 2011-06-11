Создание закругленных углов

Привет !!!

Нужен рабочий вариант хтмл и цсс все в одном файле хочу видеть вот такую рабку

с круглыми уголками

внутри будет мой текст

вот то что хочу видеть но это картинка а нужно чтобы было кодом

и можно вставлять текст внутрь и обрамляло рамкой с такими углами

http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/fb1a9/3df0fc8f58.jpg