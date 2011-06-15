Нужно исправить верстку, срочно

Человек начал делать верстку и пропал

Проект уже горит, поэтому если занимаетесь параллельно другим заказом не пишите.

Начинать нужно прямо сейчас.

Нужен свободный фрилансер, который не пропадет. Оплата по факту.

Дизайн не сложный для верстки по этому проекту.

после утверждения главной, еще 5 страничек - различие в контент-области на некоторых вообще не значительное.

Кроссбраузерность, валидность. Все стили нужны в CSS (подключаемом).

50$ - главная страница

+30$ оставшиеся (только контент - странички простые)

Если сработаемся, будут еще заказы.