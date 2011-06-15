Нужно исправить верстку, срочно

$80
HTML-версткаЗавершен12 заявок409 просмотров
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Человек начал делать верстку и пропал

Проект уже горит, поэтому если занимаетесь параллельно другим заказом не пишите.

Начинать нужно прямо сейчас.

Нужен свободный фрилансер, который не пропадет. Оплата по факту.

Дизайн не сложный для верстки по этому проекту.

после утверждения главной, еще 5 страничек - различие в контент-области на некоторых вообще не значительное.

Кроссбраузерность, валидность. Все стили нужны в CSS (подключаемом).

50$ - главная страница

+30$ оставшиеся (только контент - странички простые)

Если сработаемся, будут еще заказы.

13 лет назад
phantom_spb
Роман 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$80
2 дня
Верстка сделана качественно. По срокам исполнения норма. Все замечания исправлены. Высшая оценка.
Хороший заказчик, все требования и правки выдвинуты точно и корректно. Приятно было работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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