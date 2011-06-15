Нужно исправить верстку, срочно

Необходимо сверстать 3 страницы интернет магазина: - текстовая - страница с товарами - контакты (только форма) Также, есть две всплывающие формы: корзина и офорлмение заказа. Сроки: до понедельника!!! Требования к верстке: 1) IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome 2) Ясное понимание того, что после ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Человек начал делать верстку и пропал
Проект уже горит, поэтому если занимаетесь параллельно другим заказом не пишите.
Начинать нужно прямо сейчас.
Нужен свободный фрилансер, который не пропадет. Оплата по факту.
Дизайн не сложный для верстки по этому проекту.
после утверждения главной, еще 5 страничек - различие в контент-области на некоторых вообще не значительное.
Кроссбраузерность, валидность. Все стили нужны в CSS (подключаемом).
50$ - главная страница
+30$ оставшиеся (только контент - странички простые)
Если сработаемся, будут еще заказы.
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