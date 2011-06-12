Срочно! Доработать верстку

$70
HTML-версткаЗакрыт1 заявка180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн разработан, были всё сверстали, просто с багами. Некоторыми.

Обсудить можно в icq: 627282041

ТЗ и готовые с багами макеты http://zalil.ru/31246862

Начинаете на своём хостинге, потом переносите на мой с моей лицензией.

Вам остаётся только сверстать макеты и натянуть на CMS Битрикс.

13 лет назад
sergeyberezhnoy
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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