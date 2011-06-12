Срочно! Доработать верстку

Необходимо доработать сайт www.рубщик.рф (CMS WordPress): 1. переделать верстку шапки сайта 2. сделать/запустить модуль каталога проектов (как в интернет-магазине) - каталог должен быть удобный, универсальный - с фотографиями - с описанием - с проектами "мы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн разработан, были всё сверстали, просто с багами. Некоторыми.
Обсудить можно в icq: 627282041
ТЗ и готовые с багами макеты http://zalil.ru/31246862
Начинаете на своём хостинге, потом переносите на мой с моей лицензией.
Вам остаётся только сверстать макеты и натянуть на CMS Битрикс.
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