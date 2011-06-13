Кнопки социальных сетей на движке DLE

Список всего, что требуется на сайте: ЛК, форум, статья о сервере, топ гильдий, список забаненых, админы/модеры, правила сервера, эвенты, регистрация для входа в игру. http://linkro.ru/ надо примерно как сдесь, только с форумом. Вроде всё объяснил. Если кто то заинтересуется большая ...