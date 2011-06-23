Верстка под WordPress

HTML-версткаЗавершен10 заявок336 просмотров
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Макет без резины

Сроки 3-4 дня + проконтролировать мелочи при натяжке и скорректировать.

Во вторник вечером будут макеты. Тогда же и будет выбран исполнитель.

с исполнителем оговорен полное изготовление сайта "под ключ"

WordPress
13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ArtOwl
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$170
4 дня
Все намного лучше и больше, чем хотелось изначально, за что безмерно благодарен. Быстро и качественно. Спасибо огромное.
Четко поставленное ТЗ, легкость в общении, полное понимание процесса работы, оперативные ответы, лояльность по отношению к исполнителю, своевременная оплата (к тому же с приятным бонусом) и толика юмора делают Евгения идеальным заказчиком!! С таким человеком хочется работать дальше!
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