Вертска одной внутренней страницы

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок240 просмотров
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Здравствуйте,есть вертска http://cms3.prgmm.ru/

Необходимо сверстать внутреннюю страницу по аналогии, что в приложении.

И вставить 3 флеш элемента на главную !

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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