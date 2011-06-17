Сверстать под joomla psd исходник

Требуется верстать несколько страниц. Превью вы можете скачать по ссылке: http://narod.ru/disk/15792465001/preview.rar.html Исходник вышлю выбранному исполнителю Очень важна кроссбраузерность (не забывайте проверять свою работу) и максимальное сходство с дизайном. Также, очень важно соблюдать требования к верстке, они в отдельном ...