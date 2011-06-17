Сверстать 10 страниц для интернет магазина Vam Shop по моим исходникам PSD. Указывайте сроки, нужно очень срочно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать под joomla psd исходник. Фиксированная ширина, 1 страница. Дивами, валидно и кроссбраузерно - само собой.
Оплата wmr, потолок 1200wmr, чем быстрее тем лучше.
- Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $10
Здравствуйте,есть вертска http://cms3.prgmm.ru/ Необходимо сверстать внутреннюю страницу по аналогии, что в приложении. И вставить 3 флеш элемента на главную !HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать кнопки социальных сетей на движке DLE. Сайт key.in.ua Кнопки должны быть в самом низу текста каждой новости. Интересуют соцсети "контакт", "фэйсбук", "твиттер", "мой мир".HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Макет без резины Сроки 3-4 дня + проконтролировать мелочи при натяжке и скорректировать. Во вторник вечером будут макеты. Тогда же и будет выбран исполнитель. с исполнителем оговорен полное изготовление сайта "под ключ"Завершен13 лет назад
Здравствуйте,вот сайт http://ornek.kz/ Логотип флеш,отображаетсмя только в опере в хроме ,фф и неокторых версиях ие его просто не видно ! Нужно сделать что бы огтображался во всех браузерах.Завершен13 лет назад
Верстка сайта с существующим дизайном PSD под систему DataLife Engine: 9.0Завершен13 лет назад
Необходимо сверстать оставшиеся страницы для сайта http://sovershenstvo.biz:90 (в основном формы добавления/редактирования) и вносить правки в существующие шаблоны. Работы много и сроки как всегда горят, так что основное требование - возможность уделять работе минимум 8 часов ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужна качественная верстка под ВП.HTML-верстка15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть карточка товара - http://www.magic-studio.kiev.ua/letnie-kurtochki/juicy-couture.html Надо изменить внешний вид карточки товара порядок размещения блоков смотреть тут - https://docs.google.com/drawings/d/1Hq0EmFDpW4Z-WQzyGKQN3mObR2UyJHYcke_PHTsZPcQ/edit?hl=uk План работ: - увеличенное фото товара - расширеная область контента ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Требуется верстать несколько страниц. Превью вы можете скачать по ссылке: http://narod.ru/disk/15792465001/preview.rar.html Исходник вышлю выбранному исполнителю Очень важна кроссбраузерность (не забывайте проверять свою работу) и максимальное сходство с дизайном. Также, очень важно соблюдать требования к верстке, они в отдельном ...Завершен13 лет назад