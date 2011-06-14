Нужно сверстать шаблон от templatemonster под Joomla 1.5. Исходник шаблона есть, куплен. Заменить в css шрифты без кириллицы на русские аналоги. Сделать вывод модулей CMS в шаблон.

Жду предложения с ценой и сроком, готов ответить на все вопросы и уточнения.