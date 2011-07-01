Необходимо внести изменения в готовую HTML-верстку (локально)

Только верстку, натягивать на движок не нужно.

Нужно не просто сверстать, а сверстать аккуратно.

Архив с исходниками качайте тут: http://files.mail.ru/TYZWZ5

Если все будет ок, гарантирую еще заказы.

Оплата через сервис безопасных сделок.

Сразу указывайте сроки и цену, чтобы Вас можно было выбрать для задания.