Внести изменения в готовую HTML-верстку (локально)

$35
HTML-версткаЗавершен5 заявок259 просмотров
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Необходимо внести изменения в готовую HTML-верстку (локально)

Только верстку, натягивать на движок не нужно.

Нужно не просто сверстать, а сверстать аккуратно.

Архив с исходниками качайте тут: http://files.mail.ru/TYZWZ5

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HTML
13 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gamer_2007
Берещук 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$40
3 дня
Сергей выполнил работу в срок, качественно. Правда было довольно много правок. В целом работой с Сергеем доволен, при необходимости буду обращаться еще.
Успешная сделка.
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