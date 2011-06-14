Верстка дизайна (.psd, 4-5 страниц)

Прежде чем, взяться за работу Сергею было предложено персонально ознакомиться с проектом и внимательно изучить исходники (4 psd файла для верстки). Согласие взяться за работу было получено. Сроки были поставлены (3 дня), сумма оговорена. После двухдневного молчания, на третий день с утра Сергей объявил, что НЕ СМОЖЕТ выполнить поставленную задачу в виду ее сложности. Собственно, заказчик потерял драгоценное время, а следовательно и остался неприятный осадок от взаимодействия с таким Исполнителем. Не рекомендую...