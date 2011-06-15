Приватный проект для sytrus

Необходимо внести изменения в готовую HTML-верстку (локально) Только верстку, натягивать на движок не нужно. Нужно не просто сверстать, а сверстать аккуратно. Архив с исходниками качайте тут: http://files.mail.ru/TYZWZ5 Если все будет ок, гарантирую еще заказы. Оплата через сервис безопасных сделок. Сразу указывайте ...