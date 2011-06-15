1. Создать шаблон из PSD 2. Написать простой компонент (или плагин или модуль) для турнирной таблицы: Компонент изнутри представляет собой таблицу с активными ячейками. Админ заполняет ячейки и выставляет номера в каждой строке, согласно которым и сортируются ...
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Приватный проект для sytrus. Сделать все тоже самое что и в проекте 274548 но для сайта flvto
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