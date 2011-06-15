Верстка шаблона Joomla и разработка модулей

$150
HTML-версткаЗакрыт5 заявок176 просмотров
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1. Создать шаблон из PSD

2. Написать простой компонент (или плагин или модуль) для турнирной таблицы:

Компонент изнутри представляет собой таблицу с активными ячейками. Админ заполняет ячейки и выставляет номера в каждой строке, согласно которым и сортируются строки таблицы. На сайте выводится готовая таблица.

3. Написать простой модуль для анонсирования матча:

В модуле админ выбирает из списка две команды, которые будут играть, а также вписывает вручную место, время и дату матча.

4. Аналогичный модуль, только с данными о последнем матче (все то же самое + счет)

Joomla
13 лет назад
IGORA
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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