Верстка html

Требуется верстальщик с опытом работы от 2х лет.

Требования к верстке:

блочная кроссбраузерная верстка;

jQuery;

семантично-корректная верстка.

Пожалуйста в предложении указывайте ссылку на 1 вашу работу (лучшую, на ваш взгляд).

Кроме того хотелось бы знать дополнительно верстаете ли вы под популярные CMS, если да то под какие.

Указывайте стоимость 1 часа вашей работы и сколько времени вам необходимо под среднестатистический сайт (4 страницы).

Спасибо.